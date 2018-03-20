Губернатор Венеции хочет подать заявку на проведение Олимпиады-2026

Губернатор итальянской области Венеция Лука Дзайя заявил, что до конца следующей недели будет оформлена заявка на проведение Олимпиады-2026.

— Венеция просит, чтобы наша инициатива рассматривалась наряду с прочими заявками, — приводит ANSA слова Дзайи. — До конца следующей недели региональный совет одобрит соответствующий документ.

Отметим, интерес к проведению Игр также проявляет Турин, где Олимпиада проходила в 2006 году. Место проведения соревнований будет определено в июле 2019 года на сессии МОК. Заявку можно подать до 31 марта 2018 года. Кроме итальянских городов, о возможном участии в выборах организатора ранее заявляли канадский Калгари, японский Саппоро и турецкий Эрзурум.