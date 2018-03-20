Ещё
Губернатор Венеции хочет подать заявку на проведение Олимпиады-2026
Далее:
Читайте также:
Ещё

Губернатор Венеции хочет подать заявку на проведение Олимпиады-2026 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Губернатор итальянской области Венеция Лука Дзайя заявил, что до конца следующей недели будет оформлена заявка на проведение Олимпиады-2026.
— Венеция просит, чтобы наша инициатива рассматривалась наряду с прочими заявками, — приводит ANSA слова Дзайи. — До конца следующей недели региональный совет одобрит соответствующий документ.
Отметим, интерес к проведению Игр также проявляет Турин, где Олимпиада проходила в 2006 году. Место проведения соревнований будет определено в июле 2019 года на сессии МОК. Заявку можно подать до 31 марта 2018 года. Кроме итальянских городов, о возможном участии в выборах организатора ранее заявляли канадский Калгари, японский Саппоро и турецкий Эрзурум.
Спорт-Экспресс: последние новости
Шарапова ответила российскому болельщику, который критиковал ее за отказ от выступления в Майами Фото ночи. Массимо Каррера в необычном образе Вальверде выиграл второй этап "Вуэльты Каталонии"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018340
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады4
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972154
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание5
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру3
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение