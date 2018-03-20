Шесть спортсменов из Ивановской области примут участие в первенствах Европы и мира по панкратиону

В турнире приняли участие 721 спортсмен из 42 регионов России. Они соревновались в 57 категориях в разделах «традиционный» и «классический».

Золото первенства России среди юношей 2001-2002 годов рождения в Казани завоевали Даниил Ерышев и Илья Семенович. Серебряными призерами всероссийских соревнований стали Анастасия Некрасова, Ершова Анна, Дмитрий Железов и Сеймур Гасанов. Бронзу в копилку сборной команды Ивановской области принесли Павел Городничий, Семен Ильин, Даниил Елин, Роман Вольнов, Александр Прошин и Шаход Пулатов.

По итогам Первенства России по панкратиону шесть спортсменов из Ивановской области отобрались в сборную команду Российской Федерации для участия в первенствах Европы и мира.