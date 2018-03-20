На Урале признали памятником могилу герою, сбившему 48 вражеских самолетов в Великую Отечественную

Сегодня в Управлении госохраны памятников Свердловской области сообщили в том, что надгробия Ахмадулле Ишмухаметову на Ивановском кладбище в Екатеринбурге и Григорию Речкалову в Бобровском признали памятниками истории — сейчас государство будет их охранять.

Как пояснили Е1.RU в Госохране, теперь это объекты культурного наследия регионального значения.

Подробно об обоих героях мы писали ранее — когда стало известно, что их могилы хотят взять на охрану. Оба героя пережили войну и отличились на фронте.

Командир Ишмухаметов отличился в 1944 году во Львове — его батальон, прорвавшись вместе с танкистами к центру города, за три дня боёв уничтожил более 300 вражеских солдат и офицеров, около 100 гитлеровцев захватил в плен.

А дважды герой Советского Союза Григорий Речкалов совершил 415 боевых вылетов, участвовал в 112 воздушных боях и сбил лично 48 самолётов противника.