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На Урале признали памятником могилу герою, сбившему 48 вражеских самолетов в Великую Отечественную
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На Урале признали памятником могилу герою, сбившему 48 вражеских самолетов в Великую Отечественную 

e1.ru 5 часов назад
Фото: e1.ru
Сегодня в Управлении госохраны памятников Свердловской области сообщили в том, что надгробия Ахмадулле Ишмухаметову на Ивановском кладбище в Екатеринбурге и Григорию Речкалову в Бобровском признали памятниками истории — сейчас государство будет их охранять.
Как пояснили Е1.RU в Госохране, теперь это объекты культурного наследия регионального значения.
Подробно об обоих героях мы писали ранее — когда стало известно, что их могилы хотят взять на охрану. Оба героя пережили войну и отличились на фронте.
Командир Ишмухаметов отличился в 1944 году во Львове — его батальон, прорвавшись вместе с танкистами к центру города, за три дня боёв уничтожил более 300 вражеских солдат и офицеров, около 100 гитлеровцев захватил в плен.
А дважды герой Советского Союза Григорий Речкалов совершил 415 боевых вылетов, участвовал в 112 воздушных боях и сбил лично 48 самолётов противника.
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