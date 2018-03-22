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Вальверде победил на 4-м этапе веломногодневки Мирового тура «Вуэльта Каталонии»
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Вальверде победил на 4-м этапе веломногодневки Мирового тура «Вуэльта Каталонии» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Испанец Алехандро Вальверде из команды Movistar победил на четвёртом этапе веломногодневки «Вуэльта Каталонии» и сохранил лидерство в общем зачёте. Россиянин Сергей Чернецкий, выступающий за «Астану», финишировал 72-м в генеральной классификации занимает 62-е место.
Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Вуэльта Каталонии» 4-й этап. Лланарс — Ла Молина, Испания. 170,8 км 1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) — 4:25.54. 2. Иган Арли Берналь (Колумбия, Sky) — то же время. 3. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) — +0.06… 72. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») — +11.30… 75. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) –.12.23. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) — не финишировал. Общая классификация. После 4-го этапа 1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) — 17:00.58. 2. Иган Арли Берналь (Колумбия, Sky) — +0.19. 3. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) — +0.26… 62. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») — +11.55.
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