«Локомотив» — в одной победе от финала Кубка Европы

Еще не так давно, в «нулевые» этих «редж» в итальянской лиге было две, и их постоянно путали. Но сейчас «Реджо Калабрия» тихо барахтается во втором дивизионе, в то время как «Эмилия» взялась то и дело наводить шороху в сильнейшем: в 2015-м и 2016-м она добиралась аж до финала плей-офф чемпионата страны, что является клубным рекордом.

Кстати, у «Локомотива» максимальное достижение — точно такое же. Правда, краснодарский клуб всего пару лет назад играл в «Финале четырех» Евролиги, а в нынешнем КЕ одержал 18 побед в 18 матчах. Однако в плей-офф они с «Реджо Эмилией» выходили с одинаковых, первых мест. Итальянцы в группе выиграли обе концовки у казанского УНИКСа, получив преимущество своей площадки в 1/4. Где во многом за счет этого преимущества разобрались с питерским «Зенитом» — и вышли еще на одну, третью подряд и последнюю оставшуюся в турнире российскую команду.

Здесь и домашнее начало серии, и статус фаворита были уже, конечно за «Локо». В противостоянии с 11-м (при отрицательном балансе побед и поражений) клубом текущего чемпионата Италии, давно утратившего былой элитарный статус, по-другому быть и не могло. Хотя в национальных лигах, знаете ли, всякое случается. Железнодорожники вон тоже в субботу проиграли овертайм в Минске в рамках Единой лиги ВТБ. После матча их тренер Саша Обрадович заявил, что его подопечные мысленно уже играли с «Реджо Эмилией»,

Зато сегодня играть с ней «Локомотив» начал не сразу: 0:5 после двух нервных стартовых минут. Впрочем, еще до конца стартовой четверти краснодарцы полностью захватили инициативу и ушли вперед на 10 очков. Преимущество российской команды в классе было очевидным. Правда, поначалу хозяевам здорово досаждал центровой Джален Рэйнольдс, обративший на себя внимание еще в четвертьфинале. Но у «Локо», в отличие от «Зенита», есть высокорослые пятые «номера». В итоге Фрэнк Элегар Брайаном Квале и под тридцать очков в четыре руки из-под щитов набросали, и Рэйнольдса как следует «накормили». Кроме того, краснодарцы с серьезным перевесом выиграли подбор — 36:25.

Ну а приструнить снайперов «Реджо Эмилии» в отсутствие самого результативного баскетболиста КЕ-2017/18 Амедео Делла Валле (он остался в Италии из-за травмы) было уже делом техники. Преимущество «Локомотива» продолжало расти. Два трехочковых Криса Бэбба — с сиреной на большой перерыв и в первой же атаке после него — довели разницу в счете до «+18». В оставшееся время краснодарцы еще дважды упирались в эту отметку, и пусть преодолеть ее им не удалось, но и попытки гостей устроить погоню оказались безрезультатными. Железнодорожники хладнокровно удержали соперника на дистанции и довели свою победную суперсерию до 19-0.

Если в пятницу в Италии будет одержана 20-я победа, она выведет «Локомотив» в финал. Если нет, то третий, решающий матч состоится 28 марта в Краснодаре. В эти же дни в другой серии будут играть «Дарюшафака» с «Баварией», стартовая встреча между которыми проходит сейчас в Стамбуле (результат первой половины довольно неожиданный — 47:30 в пользу немцев). Регламент финала — точно такой же: до двух побед, по схеме «1-1-1». И в случае участия в нем «Локо», именно наш клуб будет иметь преимущество своей площадки. Независимо от соперника. А обладатель Кубка Европы, напомню, получает путевку в Евролигу на следующий сезон.

Кубок Европы

1/2 финала. Первый матч

Локомотив (Россия) — Реджо Эмилия (Италия) — 82:65 (19:15, 24:13, 20:23, 19:14)

Локомотив: Квале (16), Элегар (11+9 подборов), Бэбб (11), М. Коллинз (10+6 передач).

Реджо Эмилия: К. Райт (14), Дж. Рэйнольдс (13+9 подборов+4 блок-шота), Невелс (10).

Счет в серии: 1-0.