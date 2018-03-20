Нигматуллин: Морковка эффективней «гормонов роста» Мессии

Топ-1: В Лондоне заявили, что официальные лица не приедут на ЧМ-2018 Руслан Нигматуллин : В Лондоне заявили, что официальные лица не приедут на чемпионат мира по футболу 2018 года. Такое решение было принято из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля , которое произошло 4 марта в Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ответственность несёт Россия либо за организацию преступления, либо за потерю контроля над нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Друзья, ну что я могу сказать по этому поводу? Ну как можно пропустить чемпионат мира по футболу? Тем более, в этом году он пройдет в нашей замечательной стране! Конечно же, официальные лица в Лондоне просто лукавят. Я знаю, что в Англии очень любят футбол и поэтому ее жители обязательно приедут к нам.

Топ-2: Слуцкий рассказал о разнице между английским и российским футболом Руслан Нигматуллин: Бывший главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий назвал главные отличия между российским и английским футболом. «Если Англия родина футбола, то у нас родина альтернативного футбола. Там игроки будут бегать 20 часов, если им сказать. Тренер там — очень уважаемый человек, а для наших игроков — физрук», — заявил он.

Я очень уважаю Леонида Слуцкого, как специалиста, но у него всегда, скажем так, очень оригинальное мнение. Лично для меня тренер — это действительно очень уважаемый человек, а физрук … Тоже уважаемый человек, но это было в школе.

Топ-3: Мессии рассказал, как в детстве колол гормоны роста Руслан Нигматуллин: Форвард сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что с детства вынужден был делать себе инъекции гормоном роста, который прописали ему врачи. В детстве у Месси диагностировали дефицит гормона роста. Позднее лечение будущей звезды оплачивал клуб. Сейчас рост нападающего — 170 см.

Оказывается, вот как можно было! Я лично в детстве прочитал в энциклопедии, что гормон роста есть в моркови, и ел морковь по килограмму в день. Хорошо, что я не воспользовался способом Лионеля Месси, мой рост -187 см, так что, все-таки морковь работает лучше.

Топ-4: Компания Харви Вайнштейна обанкротилась Руслан Нигматуллин: Компания Харви Вайнштейна обанкротилась. Согласно одному из условий подачи на банкротство Weinstein Co аннулировала все договоры о неразглашении, так что теперь сотрудники беспрепятственно смогут рассказать о случаях сексуальных домогательств.

Во-первых, очень обидно, что такая великолепная компания, подарившая нам много интересных проектов в сфере киноиндустрии, заканчивает так печально. А во-вторых, скоро грянет буря! Я так думаю.

Топ-5: Звезда «Секса в большом городе» метит в губернаторы Нью-Йорка Руслан Нигматуллин: Звезда телевизионного сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон , исполнявшая в нем роль адвоката Миранды Хоббс , приняла решение баллотироваться на пост губернатора американского штата Нью-Йорк. Ранее о возможности выдвижения Никсон на пост губернатора Нью-Йорка сообщала газета Wall Street Journal . По данным издания, 51-летнюю исполнительницу роли Миранды могут поддержать представители либеральных сил. Могу сказать одно: в случае избрания Никсон на пост губернатора секса в большом городе точно станет больше! О проекте:

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