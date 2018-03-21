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Хави: «Уважаю Усэйна Болта, но он не станет успешным футболистом»
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Хави: «Уважаю Усэйна Болта, но он не станет успешным футболистом» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Хави считает, что знаменитый легкоатлет Усэйн Болт не станет успешным футболистом. Ранее стало известно, что олимпийский чемпион на короткие дистанции подписал контракт с южноафриканским клубом «Мамелоди Сандаунз».
— Усэйн Болт никогда не станет заметным футболистом. Что сейчас нужно в современно футболе? Талант, — цитирует Goal.com Хави. — А что такое талант? Это умение контролировать то, что делаешь ты и то, что делают другие, потому что в футболе нужно играть не только ногами, но и головой. Болт — великолепный атлет, никто не бегает быстрее него, но, при всем уважении, я не думаю, что у него получится что-то заметное в футболе.
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