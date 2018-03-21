Хави: «Уважаю Усэйна Болта, но он не станет успешным футболистом»

Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Хави считает, что знаменитый легкоатлет Усэйн Болт не станет успешным футболистом. Ранее стало известно, что олимпийский чемпион на короткие дистанции подписал контракт с южноафриканским клубом «Мамелоди Сандаунз».

— Усэйн Болт никогда не станет заметным футболистом. Что сейчас нужно в современно футболе? Талант, — цитирует Goal.com Хави. — А что такое талант? Это умение контролировать то, что делаешь ты и то, что делают другие, потому что в футболе нужно играть не только ногами, но и головой. Болт — великолепный атлет, никто не бегает быстрее него, но, при всем уважении, я не думаю, что у него получится что-то заметное в футболе.