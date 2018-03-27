В сборной Англии пожаловались на отсутствие поддержки со стороны фанатов

"Я чувствую, что иногда бывает слишком много негатива. Хотелось бы слышать слова поддержки, чтобы игроки знали, что болельщики с ними в любой ситуации", — цитирует 23-летнего англичанина BBC.

При этом он отметил, что подобные действия фанатов не помогают футболистам показывать лучшую игру.

"Я понимаю, что фанаты, возможно, говорят некоторые вещи не со зла, а для того, чтобы мы улучшили свою игру. Но иногда это переходит все границы", — заключил Стерлинг.

Сборная Англии выступит на чемпионате мира 2018 года и сыграет в группе G с командами Бельгии, Панамы и Туниса.