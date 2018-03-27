В сборной Англии пожаловались на отсутствие поддержки со стороны фанатов 

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг пожаловался на отсутствие поддержки со стороны болельщиков национальной команды, передает "Советский спорт".
"Я чувствую, что иногда бывает слишком много негатива. Хотелось бы слышать слова поддержки, чтобы игроки знали, что болельщики с ними в любой ситуации", — цитирует 23-летнего англичанина BBC.
При этом он отметил, что подобные действия фанатов не помогают футболистам показывать лучшую игру.
"Я понимаю, что фанаты, возможно, говорят некоторые вещи не со зла, а для того, чтобы мы улучшили свою игру. Но иногда это переходит все границы", — заключил Стерлинг.
Сборная Англии выступит на чемпионате мира 2018 года и сыграет в группе G с командами Бельгии, Панамы и Туниса.