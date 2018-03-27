Ещё
В сборной Англии пожаловались на отсутствие поддержки со стороны фанатов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В сборной Англии пожаловались на отсутствие поддержки со стороны фанатов 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг пожаловался на отсутствие поддержки со стороны болельщиков национальной команды, передает "Советский спорт".
"Я чувствую, что иногда бывает слишком много негатива. Хотелось бы слышать слова поддержки, чтобы игроки знали, что болельщики с ними в любой ситуации", — цитирует 23-летнего англичанина BBC.
При этом он отметил, что подобные действия фанатов не помогают футболистам показывать лучшую игру.
"Я понимаю, что фанаты, возможно, говорят некоторые вещи не со зла, а для того, чтобы мы улучшили свою игру. Но иногда это переходит все границы", — заключил Стерлинг.
Сборная Англии выступит на чемпионате мира 2018 года и сыграет в группе G с командами Бельгии, Панамы и Туниса.
Газета.Ru: последние новости
Медведев сообщил о старте эксперимента по маркировке драгоценностей Свищев оценил уровень женского керлинга в России Лингард назвал гол за сборную Англии лучшим моментом в карьере
 Ещё 45 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский спортсмен стал выступать за Россию26
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас49
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ2
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России108
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение