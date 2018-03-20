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Экс-тренер сборной России по футболу Л. Слуцкий встретился со студентами МГУ
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Экс-тренер сборной России по футболу Л. Слуцкий встретился со студентами МГУ 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Экс-тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий встретился со студентами МГУ им. Ломоносова, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Очень приятно видеть такое количество молодых людей, приятно находиться в стенах Московского государственного университета среди вас, людей которые будут двигать нашу страну вперед», — заявил Л. Слуцкий.
Он подчеркнул, что предстоящий чемпионат мира по футболу 2018 г. станет незабываемым праздником для всех россиян.
Бывший тренер национальной сборной больше часа отвечал на вопросы студентов. Он рассказал о своей работе в английской команде «Халл Сити», работе в ПФК «ЦСКА», поделился своим мнением о сборной России и развитии футбола в стране.
По окончании встречи Л. Слуцкий вручил студентам подарки, в том числе мячи и футбольную форму. Во встрече также принял участие ректор МГУ Виктор Садовничий.
Также в режиме видеоконференции во встрече участвовали студенты Севастопольского филиала МГУ, Уральского федерального университета, Санкт-Петербургского государственного университета.
Неподалеку от МГУ на Воробьевых горах расположится официальная фан-зона FIFA — место, где болельщики и туристы смогут смотреть матчи чемпионата мира, а также знакомиться с культурой стран-участниц.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
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