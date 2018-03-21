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Тест: Узнаете ли вы злодеев из фильмов ужасов без грима?
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Тест: Узнаете ли вы злодеев из фильмов ужасов без грима? 

Ридус 1 час назад
Если вы любите фильмы ужасов, то наверняка у вас бывали случаи, когда кино-злодеи были настолько пугающими, что их жуткий образ ещё очень долго не выходил из головы, мерещился в темноте и снился по ночам. А сможете ли вы узнать сыгравших их актёров без устрашающего грима? Пройдите тест, чтобы проверить! Результаты традиционно ждём в комментариях.
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