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Россия начала удовлетворять WADA
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Россия начала удовлетворять WADA 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди во время выступления на ежегодном симпозиуме организации отметил прогресс России по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает «Р-Спорт».
«WADA довольно действиями российской стороны в восстановлении РУСАДА, однако есть еще ряд вопросов, которые предстоит решить», — заявил функционер.
Несмотря на то, что в WADA довольны действиями российской стороны, Риди подчеркивает, что процесс идет слишком медленно.
Препятствиями в восстановлении РУСАДА являются непризнание российской стороной функционировавшей в стране во время Олимпиады в Сочи государственной допинговой системы и отказ в выдаче проб с Игр-2014, хранящихся в Московской антидопинговой лаборатории.
28 февраля в WADA подтвердили, что в связи с приостановлением деятельности РУСАДА с 1 апреля Россия не сможет подавать заявки на проведение международных соревнований. Санкции не касаются ранее согласованных мероприятий, к которым, например, относится чемпионат мира по футболу 2018 года.
Деятельность РУСАДА была приостановлена в ноябре 2015-го. В ноябре 2017 года WADA отказалось восстанавливать организацию в правах.
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