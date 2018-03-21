Мединский рассказал о планах работы на ближайшие пять лет

Свое заявление он сделал на правительственном часе в Совете Федерации

«Я бы еще хотел сказать несколько слов о планах наших на будущие годы. Во-первых, я считаю, что необходимо вот эти региональные проекты культуры — такие как местный дом культуры, театры детям, театры малых городов, оснащение и реновация детских музыкальных школ, детских школ искусств, оборудование инструментами — продлить не на следующий, а продлить на следующие 5-6 лет», — отметил Мединкий.

«Я предлагаю сделать такую пятилетку этих проектов. При этом я предлагаю в театр детям включить дополнительную позицию о капремонте и реконструкции детских театров», — сообщил Мединский.

По его словам, в регионах появляются новые театры, но это театры не для юного зрителя. «До детских театров руки не доходят. Я бы губернаторам не рекомендовал бы делать такие красивые показушные проекты, не приведя в порядок в первую очередь театры для детей», — резюмировал Мединский.