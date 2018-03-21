Мединский выступит с докладом в Совете Федерации 

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский в среду выступит в Совете Федерации с докладом «О новой модели культурной политики в Российской Федерации» в рамках «правительственного часа», сообщила пресс-служба Минкультуры.
"На заседании Совета Федерации также будут обсуждаться актуальные социально-экономические и политические вопросы", — говорится в сообщении
Кроме того, в рамках секции «Время эксперта» будет представлен доклад заведующего кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО МИД России Юрия Вяземского.