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Мединский выступит с докладом в Совете Федерации
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Мединский выступит с докладом в Совете Федерации 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский в среду выступит в Совете Федерации с докладом «О новой модели культурной политики в Российской Федерации» в рамках «правительственного часа», сообщила пресс-служба Минкультуры.
"На заседании Совета Федерации также будут обсуждаться актуальные социально-экономические и политические вопросы", — говорится в сообщении
Кроме того, в рамках секции «Время эксперта» будет представлен доклад заведующего кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО МИД России Юрия Вяземского.
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