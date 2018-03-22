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Черчесов: Шишкин — мой футболист, он был и остаётся в обойме сборной России
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Черчесов: Шишкин — мой футболист, он был и остаётся в обойме сборной России 

Чемпионат.com 2 часа назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал отсутствие в заявке команды на товарищеские матчи с Бразилией и Францией полузащитника «Краснодара» Романа Шишкина.
«Шишкин был и остаётся в обойме сборной России. Но на текущий момент мы решили сделать определённые перестановки. Но Шишкин — мой футболист, он при мне начинал играть в «Спартаке». Так что мы на него рассчитываем», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Сборная России сыграет с Бразилией в Москве завтра, 23 марта. Встреча с Францией состоится в Санкт-Петербурге 27 марта.
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