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РФС повторно отклонил апелляцию «Локомотива» на решение не наказывать Вернблума
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РФС повторно отклонил апелляцию «Локомотива» на решение не наказывать Вернблума 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
ТАСС, 21 марта. Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил жалобу «Локомотива» на решение контрольно-дисциплинарного комитета не применять дополнительные санкции к полузащитнику ЦСКА Понтусу Вернблуму по итогам матча чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Заседание апелляционного комитета состоялось во вторник в Доме футбола в Москве.
Встреча между командами прошла 5 ноября в рамках 16-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Арбитр Сергей Карасев оставил без внимания эпизод, в котором шведский футболист нанес удар локтем по лицу полузащитнику «Локомотива» Игорю Денисову. 6 декабря 2017 года КДК отказал «Локомотиву» в возбуждении дисциплинарного дела в отношении полузащитника армейцев, но 26 декабря апелляционный комитет РФС отменил это решение. При повторном рассмотрении апелляции 14 февраля железнодорожники также не добились положительного для себя решения и подали еще одну жалобу, которую и отклонил 20 марта апелляционный комитет.
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