Глава FIAS: самбо продолжает набирать популярность 

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков рассказал о развитии вида спорта.
"В далеком 1938 году был издан указ о признании самбо видом спорта. За прошедшие десятилетия самбо получило широкое распространение. Если в первом чемпионате мира 1973 года в Тегеране участвовало всего семь команд, то прошлогодний ЧМ в Сочи собрал представителей 90 стран, порядка 500 спортсменов. Год от года количество государств — участников чемпионата мира растет.
ЧМ в Сочи в прямом эфире транслировали телекомпании 17 стран — не каждый олимпийский вид спорта может похвастаться этим. Самбо очень популярно во всем мире и продолжает набирать популярность. Еще недавно на французском канале Combat TV, специализирующемся на единоборствах, мы были на 28-м месте по охвату аудитории. Сегодня уже на восьмом, и наш потенциал этим не ограничивается. Думаю, в ближайшее время мы войдем в тройку самых интересных единоборств, которые будут смотреть зрители практически со всего мира", — цитирует Шестакова газета «Известия».