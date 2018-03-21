Глава FIAS: самбо продолжает набирать популярность

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков рассказал о развитии вида спорта.

"В далеком 1938 году был издан указ о признании самбо видом спорта. За прошедшие десятилетия самбо получило широкое распространение. Если в первом чемпионате мира 1973 года в Тегеране участвовало всего семь команд, то прошлогодний ЧМ в Сочи собрал представителей 90 стран, порядка 500 спортсменов. Год от года количество государств — участников чемпионата мира растет.