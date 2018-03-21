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«Эдмонтон» забросил семь шайб в победном матче против «Каролины»
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«Эдмонтон» забросил семь шайб в победном матче против «Каролины» 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
«Эдмонтон Ойлерс» нанес поражение "Каролине Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Роли, завершилась со счетом 7:3 в пользу гостей. В составе победителей отличились Дрейк Каджула, Мэтт Беннинг, Райан Строум, Понтус Оберг, Йоанн Овитю, Леон Драйзайтль и Ессе Пулюярви. У хозяев шайбы забросили Брок Макгинн, Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Каролина Харрикейнз" (США, Роли) — «Эдмонтон Ойлерс» (Канада, Эдмонтон) — 3:7 (2:3, 1:3, 0:1)
1:0 — Макгинн — 04:30;
1:1 — Каджула (Драйзайтль, Оберг) — 04:53;
1:2 — Беннинг (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) — 06:53;
1:3 — Строум (Пулюярви, Рассел) — 09:17 (5х4);
2:3 — Ахо (Фолк, Стаал) — 14:54;
2:4 — Оберг (Драйзайтль) — 21:32;
3:4 — Терявяйнен (Ахо, Линдхольм) — 24:12;
3:5 — Овитю (Драйзайтль) — 31:54;
3:6 — Драйзайтль (Пулюярви, Овитю — 35:37  3:7 — Пулюярви (Макдэвид, Строум)
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