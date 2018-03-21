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Глава ФСР: не знаю, будет ли кто-то еще выдвигать свои кандидатуры на пост
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Глава ФСР: не знаю, будет ли кто-то еще выдвигать свои кандидатуры на пост 

Газета.Ru 4 часа назад
Глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров заявил, что другие кандидаты на пост президента организации пока не подавали заявок.
"Не знаю, будет ли кто-то еще выдвигать свои кандидатуры", — цитирует Тихомирова газета «Известия».
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