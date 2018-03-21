Риккардо Черви: «Реджо-Эмилия» постарается выиграть дома и вернуться в Краснодар" 

Центровой «Реджо-Эмилии» Риккардо Черви заявил, что у его команды не задалась игра в первом матче полуфинальной стадии Кубка Европы. «Локомотив» победил со счетом 82:65. Вторая встреча пройдет в Италии 23 марта, а третья игра, при необходимости, состоится в Краснодаре.
— Это был не наш вечер, — цитируют "Известия" Черви. — Мы здорово начали игру, но потом столкнулись с серьезным сопротивлением соперника, который при поддержке своих болельщиков переломил ход игры и показал образцовую игру в защите. Мы потратили много сил, чтобы отыграться, выиграли третью четверть, но не сумели догнать соперника. Да, результат удручающий, но у нас еще есть шансы на выход в финал. Дома мы будем биться как львы. Наша команда сделает всё, чтобы вернуться в Краснодар. Надеюсь, что ко второй игре восстановится Амедео. Это очень важный игрок для нашего клуба.