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Тим Шервуд: «Долго добивался, чтобы в Деле Алли появился дьяволенок»
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Тим Шервуд: «Долго добивался, чтобы в Деле Алли появился дьяволенок» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Астон Виллы» Тим Шервуд считает, что английский футбол воспитал полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли. По мнению Шервуда, Алли стал, а не родился хорошим футболистом.
— Почему Деле Алли стал таким хорошим игроком? Он не родился таким. Но он играл в мужской футбол с 16 лет, поэтому он подготовился к премьер-лиге, — цитирует Sky Sports Шервуда. — Некоторые говорят, что он немного взрывной. Я провел много времени, чтобы этот дьяволенок был в каждом футболисте. Это не так просто. У него он есть, так оставьте его и не трогайте.
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