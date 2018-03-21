Тим Шервуд: «Долго добивался, чтобы в Деле Алли появился дьяволенок»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Астон Виллы» Тим Шервуд считает, что английский футбол воспитал полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли. По мнению Шервуда, Алли стал, а не родился хорошим футболистом.

— Почему Деле Алли стал таким хорошим игроком? Он не родился таким. Но он играл в мужской футбол с 16 лет, поэтому он подготовился к премьер-лиге, — цитирует Sky Sports Шервуда. — Некоторые говорят, что он немного взрывной. Я провел много времени, чтобы этот дьяволенок был в каждом футболисте. Это не так просто. У него он есть, так оставьте его и не трогайте.