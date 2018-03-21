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Самойлова рассказала, с кем будет бороться на Евровидении
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Самойлова рассказала, с кем будет бороться на Евровидении 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Российская певица Юлия Самойлова рассказала телеканалу «Звезда», с кем будет бороться на конкурсе «Евровидение» в Лиссабоне. «Бороться-то особо не с кем. С собой только, с ленью со своей. Мы каждый день репетируем, занимаемся. Я жду, не дождусь, когда мы поедем в Португалию», — заявила исполнительница.
В Лиссабоне Самойлова выступит с песней «I Won’t Break».
Ранее экс-председатель Белтелерадиокомпании политолог Александр Зимовский в беседе с НСН рассказал, почему украинский певец Никита Алексеев (Alekseev) представит Белоруссию на «Евровидении».
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