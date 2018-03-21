События дня: ВАДА решит судьбу Российского антидопингового агентства, Рада — Надежды Савченко

— Сегодня в Лозанне начнёт свою работу симпозиум Всемирного антидопингового агентства , на котором ВАДА, в частности, планирует рассмотреть вопрос о восстановлении Российского антидопингового агентства. Форум продлится три дня. В нём примут участие и представители России. Как заявил НСН один из членов Олимпийского комитета России, попросивший не приводить его фамилию, перспективы восстановления РУСАДА на этом симпозиуме печальны. В ноябре 2015 года деятельность РУСАДА оказалась в центре громкого допингового скандала. 18 ноября того же года ВАДА, на основании выводов отчёта независимой комиссии, признала деятельность РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу агенства.

— В Киеве комитет по вопросам регламента Верховной Рады Украины рассмотрит представления генпрокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко . Накануне она опубликовала в сети «предвыборный ролик», в котором напугала своих коллег взрывом в парламенте. Примечательно, что провокационное видео опубликовано после того, как Генпрокуратура страны обвинила нардепа в подготовке терактов в здании Рады. Киевский политолог Олег Соскин заявил НСН, что Савченко пытается привлечь к себе внимание с целью занять нишу «народного героя». По его словам, популярность Савченко выросла только во время её нахождения в российской тюрьме, потому и сегодня она «играет на провокациях», повышая рейтинг. Провокации Савченко, по мнению собеседника НСН, имеют предвыборный характер.

Украинское правительство на своём заседании планирует рассмотреть расторжение программы экономического сотрудничества с Россией.

— Глава МИД России Сергей Лавров отправится с двухдневным визитом в Японию, где встретится с японским коллегой Таро Коно. Как предположил в беседе с НСН старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков , главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят подготовку майского визита японского премьера Абэ в Москву, вопросы совместного экономического освоения Южных Курил, северокорейскую проблему, поскольку для Японии «Россия остаётся рычагом влияния на Китай и КНДР».

— В Милане стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Он продлится до 25 марта. Как заметила в беседе с НСН олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова , российские фигуристы хорошо выступили на Олимпиаде в Южной Корее и имеют неплохие шансы на успех в Италии.

— С Байконура в 20:44 по московскому времени стартует ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-08» и новым экипажем МКС на борту.

— На заседание Мосгордумы будут рассмотрены изменения в законы о введении уголовной ответственности за пособничество в организации незаконной миграции.

— Суд в Москве продолжит рассматривать иск к Филиппу Киркорову о плагиате. Иск подал французский автор песен Жильбер Синуэ, который просит взыскать 15,5 миллиона рублей с российского певца Киркорова за якобы плагиат песни, которую исполняла певица Далида, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.