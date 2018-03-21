Ещё
Путин вручил награды уральским паралимписким спортсменкам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Путин вручил награды уральским паралимписким спортсменкам 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Президент вручил награды двукратным чемпионкам со Среднего Урала Анне Милениной и Михалине Лысовой.
«На важнейших стартах четырехлетия мы старались показать всем, доказать всем, что мы чистые спортсмены, что мы за честный спорт. Мы выступали под нейтральным статусом и завоевали наши награды, привезли их сюда к нам, на Родину. Эти награды для нашей страны, для всех нас. Спасибо Вам большое за Вашу поддержку», — отметила Михалина Лысова.
Россиянки заняли второе место в общекомандном зачете и выиграли 24 медали. Уральские спортсменки взяли четыре из восьми золотых медалей. Они выступали на Параолимпийских играх под нейтральным флагом.
Президент выразил спортсменам благодарность за целеустремленность и оптимизм, а также способность восхищать мир и на личном примере показывать, что сила духа способна преодолеть любые преграды.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Польша присоединилась к бойкоту ЧМ-2018 в России Мэрия Красноярска расторгла контракт на капремонт Коммунального моста «Фейсбук» уличили в сливе данных 50 миллионов пользователей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018391
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады7
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972156
«Росгосстрах» прекратит спонсорство РФПЛ1
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание6
Видео
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение