Путин вручил награды уральским паралимписким спортсменкам

«На важнейших стартах четырехлетия мы старались показать всем, доказать всем, что мы чистые спортсмены, что мы за честный спорт. Мы выступали под нейтральным статусом и завоевали наши награды, привезли их сюда к нам, на Родину. Эти награды для нашей страны, для всех нас. Спасибо Вам большое за Вашу поддержку», — отметила Михалина Лысова.

Россиянки заняли второе место в общекомандном зачете и выиграли 24 медали. Уральские спортсменки взяли четыре из восьми золотых медалей. Они выступали на Параолимпийских играх под нейтральным флагом.

Президент выразил спортсменам благодарность за целеустремленность и оптимизм, а также способность восхищать мир и на личном примере показывать, что сила духа способна преодолеть любые преграды.