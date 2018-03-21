Футбол без дискриминации

Сегодня, 21 марта, повсеместно в мире отмечается Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Он был объявлен Генеральной ассамблеей ООН в 1966 году в память о расстрелянных мирных демонстрантах в одном из южноафриканских поселков. Естественно мимо этого, столь актуального события, не могли пройти организаторы FIFA чемпионата мира. Более того, Оргкомитетом «Россия-2018» и Федеральным научно-методическим центром в области психологии и педагогики толерантности разработана специальная программа, и те мероприятия, которые пройдут сегодня во всех 11 городах, готовых нынешним летом принять у себя мундиаль, станут ее важнейшей составной частью. Ровно в полдень по местному времени практически во всех общеобразовательных учреждения должен начаться Всероссийский урок.

Название программы, являющейся частью обширного проекта по подготовке и проведению предстоящих соревнований, несомненно, самых главных в нынешнем году, а также тема урока –"Футбол без дискриминации".

Что вынесут на суд, обсуждение учащейся молодежи, что предложат для диалога? В первую очередь, очевидно, проблему воспитания, поведения, исключающего всякие формы проявления расизма, толерантного, уважительного восприятия любых религий и групповых этнических особенностей и т.д. В общем, те моменты, которые в том числе позволяют характеризовать нравственное состояние мирового общества. Футбол, безусловно, в этом ряду «агентов влияния», в самом положительном смысле этого понятия.

Наверное, в том и многосторонняя прелесть и важность футбола, что как на короля спорта (сие звание неоспоримо) на него возложена еще роль составляющего межкультурного и межнационального обмена, а значит, попутно, доверено — благодаря огромной популярности на Земле — нести в многомиллионные болельщицкие массы мощный заряд этих гуманистических ценностей. Коих необходимо беречь, развивать, укреплять и оберегать от разного рода негативных проявлений, от которых пока не удается окончательно избавиться. Мундиаль-2018, для гостеприимного, по-русски, с хлебом-солью, приема которого столько делает Россия, как в свое время, готовясь к Олимпиаде в Сочи, не может, не имеет права быть испорченным. Это должен быть грандиозный праздник, который всегда с нами и который на нашей улице — всей России, тех 11 городов, где пройдут матчи.

Собственно, все эти насущные проблемы однажды уже широко дискутировались — на последнем международной Форуме «Россия — спортивная держава» во Владимире с участием представителей от Уполномоченного ООН по правам человека. Нетерпимость к расовой дискриминации рассматривали тогда вкупе с борьбой с проявлением хулиганства на трибунах спортивных арен, и объединение двух этих вопросов в одно целое конечно не было случайным. Освистывание игроков с иным цветом кожи, откровенные выкрики, пренебрежительная демонстрация одного фрукта отнюдь не со смыслом прорекламировать его вкусовые качества и тому подобное — все это, как ни огорчительно, продолжает иметь место, окончательно не изжито, хотя благодаря принимаемым мерам число подобных случаев заметно поубавилось. Значит, те мероприятия, которые запланированы на сегодня, не должны иметь статус разовой кампании.

Не сомневаюсь, Оргкомитет «Россия-2018», директорат которого возглавляет опытнейший специалист Алексей Сорокин , припас и скоро выдаст на гора что-то еще, не менее действенное, в разработанной программе, напрямую связанной — подчеркну особо — и с другой, крайне важной — с безопасностью проведения соревнований, и намерен все это осуществить за те почти 3 месяца, что остались до открытия FIFA чемпионата мира-2018.

По мнению же автора этих строк, акции против расизма необходимо сопровождать борьбой с ксенофобией, межнациональной рознью и нетерпимостью. К сожалению, и эти проблемы, за которыми тоже нарушение прав человека, а то и прямое преступление против человечества, еще не искоренены. И обидно, что они проявляются и в спорте

Если обратили внимание, до сих пор не названа главная «точка» проведения сегодняшних мероприятий. Это Еврейский музей и Центр толерантности в Москве. Случаен ли выбор? Думаю, нет, если обратиться к предыдущему абзацу и к тому, о чем поведаю сейчас, сославшись на информацию от пользователей «Фейсбук». Речь, правда, не о футболе, а о баскетболе, матче в Киеве между «Будивельником» (в советские времена — «Строителем», одной из лучших тогда наших команд, за который выступали игроки сборной СССР олимпийские чемпионы Александр Волков и Александр Белостенный, Александр Сальников Владимир Ткаченко ) и израильским клубом «Хапоэль Мигдаль». Поединок был омрачён антисемитскими выкриками группы бритоголовых. Каждый бросок в корзину израильтян они сопровождался криками: «Хайль Гитлер» с известным жестом — символическим вытягиванием рук вперед, «Бей жидов», плевками, матом и прочими мерзостями. Что называется, «гостеприимство по-киевски». Милиция не реагировала на происходящее; гостей, включая болельщиков «Хапоэля», вызвались охранять добровольцы из числа нормальных зрителей, которым была отвратительна вся эта картина. Кстати, за пределами игрового зала ее не видели, поскольку телевидение стыдливо «отвело глаз» от происходящего и не показывало его…

Нет слов, одно, правда, есть — ужас… И как-то совсем хочется вычеркнуть из памяти, позабыть позорный факт из истории советских времен, когда замалчивалось присутствие делегации Израиля на Всемирной Универсиаде-1973, а матч баскетболистов-израильтян с нашей командой и вовсе оказался тайной даже не за семью, а за сотней печатей, настолько сложно было узнать, где он проходил.

К счастью, все это в прошлом, а предстоящий мундиаль в настоящем, и в рамках подготовки к нему был объявлен всероссийский конкурс молодых художников, тематика та же — «Футбол без дискриминации». Выставка лучших работ открылась в указанном выше музее, а награждение победителей в трех номинациях — «Футбол разрушает стереотипы», «Футбол открывает возможности» и «Футбол объединяет континенты» приурочили как раз к сегодняшнему Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Кстати, победители представляют 10 городов, в трех из них пройдут матчи чемпионата. Предполагается, награды им вручат директор одного из департаментов Оргкомитета «Россия-2018» Милана Верхунова, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода , послы чемпионата мира олимпийский чемпион Никита Павлович Симонян Евгений Савин , двукратная паралимпийская чемпионка Олеся Владыкина

Михаил ШЛАЕН