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Ясеневцы из «Самбо-70» одержали убедительную победу на Первенстве столицы по городошному спорту
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Ясеневцы из «Самбо-70» одержали убедительную победу на Первенстве столицы по городошному спорту 

Ясенево 31 минуту назад
Фото: Ясенево
На прошлой неделе на городошных площадках на территории музея-заповедника «Коломенское» прошло Первенство города Москвы по городошному спорту среди юношей и девушек.
В соревнованиях от отделения «Ясенево» Центра спорта и образования «Самбо-70» выступил 21 спортсмен. В итоге на Первенстве Москвы весь пьедестал в трех возрастных группах — за спортсменами «Самбо-70».
Результаты таковы. Первое место среди младших юношей занял Иван Фокин, второе — Даниил Сподырев, третье — Иван Школяренко. Среди младших девушек победила Анастасия Сподырева, второй стала Светлана Савельева, третьей мария Ковтун. В категории «старшие юноши» первое место в упорной борьбе отвоевал Владимир Пягай, вторым стал Александр Зимин,
третьим Олег Фоменко.
В результате соревнований А. Сподырева установила новый рекорд города Москвы в игре на 10 фигур, затратив 14 бит, а Мария Коротеева и Егор Киселев выполнили норматив 2 юношеского разряды, Евгений Поляков выполнил норматив 3 юношеского разряда.
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