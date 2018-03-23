Бывший тренер «Барселоны» возглавит «Челси»

Новым главным тренером лондонского «Челси» станет Луис Энрике , ранее работавший с испанской «Барселоной». «Синие» уже согласовали с 47-летним специалистом все условия личного контракта, сообщает Le Parisien

По информации источника, конкурентом «Челси» в борьбе за наставника был французский ПСЖ, но парижане сделали выбор в пользу другого тренера.

В случае, если переезд Луиса Энрике в Лондон всё-таки сорвётся, запасным вариантом у «аристократов» является итальянский специалист Карло Анчелотти