Бывший тренер «Барселоны» возглавит «Челси» 

Новым главным тренером лондонского «Челси» станет Луис Энрике, ранее работавший с испанской «Барселоной». «Синие» уже согласовали с 47-летним специалистом все условия личного контракта, сообщает Le Parisien.
По информации источника, конкурентом «Челси» в борьбе за наставника был французский ПСЖ, но парижане сделали выбор в пользу другого тренера.
В случае, если переезд Луиса Энрике в Лондон всё-таки сорвётся, запасным вариантом у «аристократов» является итальянский специалист Карло Анчелотти.
Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» Антонио Конте точно покинет клуб после окончания текущего сезона из-за конфликта с владельцем клуба Романом Абрамовичем.
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