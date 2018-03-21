Они готовят что-то грандиозное! Бейонсе и Джей Зи снимают видео для нового тура

Недавно в Сети появилась информация о том, что Бейонсе (36) и Джей Зи (48) решили повторить свой тур On The Run. На сайте Ticketmaster были добавлены даты запланированных концертов, однако вскоре их убрали. А неделю назад Би поделилась в своем Instagram первыми фото и видео к туру.

Публикация от Beyoncé (@beyonce)

12 Мар 2018 в 6:55 PDT И, кажется, супруги Картер вовсю готовятся к концертам. Вчера Бейонсе и Джей Зи заметили на Ямайке, где они, по сообщениям очевидцев, снимают видео для своего турне. Окруженная толпой фанатов пара каталась на мотоцикле по Тренчтауну. А потом, говорят, Би и Шон (настоящее имя Джей Зи) будут сниматься в доме и студии Боба Марли.

Напомним, в первый тур Картеры отправились в 2014 и заработали во время него 95 млн долларов.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/oni-gotovyat-chto-to-grandioznoe-bejonse-i-dzhej-zi-snimayut-video-dlya-novogo-tura/