Гурам Аджоев: У Дзюбы есть желание вернуться в сборную, он горит этой мечтой

— Я могу сказать так: и Дзюба, и Новосельцев, и Обухов — как будто они с первых игр у нас в команде, как будто они уже были с нами, когда чемпионат только начинался, — приводит слова Аджоева «Р-Спорт». — Сейчас они полностью оправдывают доверие и руководства клуба, и тренерского штаба. Это и по факту все видно: когда команда выигрывает, когда есть положительные оценки со стороны, очевидно, что мы находимся на правильном пути.

— Сейчас много разговоров о необходимости возвращения в сборную России Дзюбы. А что вы думаете на этот счет?

— Каждый солдат хочет стать генералом. А каждый футболист хочет играть в сборной. Тем более когда чемпионат мира проходит в нашей стране. Все стремятся попасть в сборную, и Дзюба — не исключение. Все остальное — это прерогатива руководства сборной России, которое следит за игроками, выносит оценки и принимает решение. То, что у Артема есть такое желание, что он горит этой мечтой, это очевидно.

— Он способен выйти на новый уровень именно в «Арсенале»?

— Я думаю, что он уже вышел. Он в нынешнем сезоне мало играл за "Зенит" , практически не забивал. А у нас — три игры, три гола, две передачи. Артем показывает, что он игрок с большой буквы, что возвращается, что есть мотивация попасть в сборную и все всем доказать, а это очень многое значит. Тем более впереди домашний чемпионат мира, играть будут при своих зрителях.

— Получается, главное — просто верить в футболиста?

— Конечно, это очень важно. Он же это чувствует, он это знает. Его и тренер ценит, и мы его ценим, а самое главное — его уважают болельщики. Могу привести пример: футболки с 24-м номером сейчас очень хорошо продаются в Туле. Это очень многое значит.