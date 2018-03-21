Гурам Аджоев: «Арсенал пошел навстречу Габулову, отпустив его в „Брюгге“

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сказал, что клуб пошел навстречу вратарю Владимиру Габулову , который хотел играть в Европе. Зимой 2018 года голкипер перешел в «Брюгге», подписав контракт, рассчитанный до конца сезона-2018/19.

— Футболистам нужно идти навстречу, — цитирует «Р-Спорт» Аджоева. — Ему 34 года, он попросил: «Я хочу поиграть в Европе, если есть возможность, отпустите». Как можно отказать в такой ситуации? Зачем препятствовать? Мы пошли навстречу".

Он многое сделал для «Арсенала», мы это помним и всегда будем ценить. Тем более он хороший вратарь, он это показывал и доказывал. Очень большое дело сделал, когда мы в премьер-лиге остались. Мы отпустили его, зеленую дорогу дали, поблагодарили.