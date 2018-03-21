Брайан Клаф — последний Робин Гуд мирового футбола

Он был дерзок, высокомерен, возмутителен, несговорчив, напыщен, прямолинеен, но он был лучшим тренером своего времени.

Тренер, который дважды провернул волшебный трюк — брал заштатного середняка второй английской лиги (сегодняшний Чемпионшип), выводил в первый дивизион и становился с клубом чемпионом Англии. «Дерби Каунти» и «Ноттингем Форест». А с «лесниками» он еще и дважды подряд выиграет Кубок европейских чемпионов.

Клаф был настоящей рок-звездой тренерского цеха в бурлящие семидесятые и весёлые восьмидесятые. «Раньше единственным агентом был 007 — и он соблазнял женщин, а не футбольные клубы». Наверное, только Джордж Бест мог побороться с ним за пьедестал главного футбольного рок-идола. «Не присылайте мне цветов, когда я умру. Лучше дарите их сейчас. Хотя от бутылочки бренди я тоже бы не отказался».

«Мяч должен идти партнёру в ноги. Его не надо задирать, словно вы хотите попасть в небо. Если бы Господь захотел устроить футбольный матч, он бы обязательно засеял небеса травой!». Клаф со своим другом и многолетним напарником Питером Тэйлором, были для английского футбола настоящими новаторами, именно они принесли на туманный Альбион игру низом и короткий пас, во всех их командах обязательно был плэймекер, который вел игру, но и о классическом британском стиле, команды Клафа не забывали. «Что толку, если игрок будет наматывать круги и наращивать мышечную массу, а с мячом встретится только раз в неделю — во время матча?»

Он никогда не щадил футболистов в своих высказываниях: «На предсезонку мы отправились в Германию, и там я обнаружил, что половина игроков команды не умеет плавать. Но представьте наш с Питером (Тэйлором) ужас, когда мы поняли, что половина команды вообще не умеет играть в футбол!».

Он дрался с фанатами. В 1989 году на одном из домашних матчей «Фореста», в конце игры на поле выскочили фанаты гостей и сцепились с футболистами и фанатами хозяев. Брайан ворвался в самую гущу и не разбирая, где свои, а где чужие –раздавал тумаки направо и налево.

«Всё, что происходит вокруг и внутри моего клуба — распоясавшийся болельщик, сломанное сиденье на стадионе, загулявший футболист, письмо с проклятиями в наш адрес — непосредственно касается меня».

Он был непререкаемым авторитетом для футболистов:

Стюарт «Психо» Пирс: «Я его ненавидел. Его вечные подколки, усмешки. Он устраивал мне публичный разнос за любую ошибку. Но я благодарен ему. Именно ненависть заставляла меня выкладываться на полную, чтобы доказать тренеру, как он заблуждался в моем отношении».

Рой Кин вспоминал, что после заключения сделки о его переходе из ирландского клуба «Кови» в «Ноттингем», Клаф обратился ко всем присутствующим: «Можете звать меня Брайан. Теперь давайте выпьем». Повернувшись к Рою и своей собаке, он гаркнул: «Кроме тебя. Зови меня мистер Клаф». Недавно, в одном из телевизионных интервью на вопрос, кто лучший тренер в его жизни Кин назвал Брайана Клафа, что заставило журналистов переспросить многолетнего капитана «МЮ»: «Не Алекс Фергюсон ?». «Вы все слышали», — спокойно ответил Рой.

Кина и Клафа связывает одна из легендарных историй в мировом футболе: «В кубковой переигровке против „Кристал Пэлас“ я слишком слабо отправил мяч назад голкиперу Марку Кроссли , что привело к ужасным последствиям. Марк сумел выбить мяч, но прямо на Джона Салако, который перекинул вратаря с сорока пяти метров. Когда я вошел в раздевалку после матча, Клаф ударил меня в лицо. „Не отдавай мяч назад вратарю!“ — заорал он, стоя надо мной, когда я лежал на полу. Я чувствовал боль и был ошарашен — слишком ошарашен, чтобы что-то предпринять, и лишь кивнул головой, соглашаясь. Мой „медовый месяц“ в профессиональном футболе закончился. Этот нокдаун стал для меня отличным уроком», — вспоминал в своей автобиографии Рой Кин. Однажды, на очередной вопрос об этом случае, Клаф ответил: «Если он смог встать, значит удар был не слишком сильным».

Питер Шилтон: «Я застал его на пике карьеры. Люди говорят, что он держал игроков в страхе, и с этим страхом они играли. Да футболисты знали, что он — Босс. И что у него — более экстравагантная манера работы, чем у большинства коллег. Но страха не было. Тем более что мы все время ждали, что он что-нибудь „отмочит“.

Про него Клаф однажды сказал: „После покупки Шилтона я знал, что мы способны на всё — чертовски классная грёбаная команда. Почему-то принято считать вратарей чуть ли не необязательным довеском к команде и платить за них много никто не хочет. Я вам говорю, что классный вратарь — это не только половина команды, а, что важнее, 18 очков в каждом сезоне. Что такое эти 18 очков? Это разница между чемпионством и просто попаданием в еврокубки, между спасением и вылетом“.

Майкл Шин , который сыграл Брайана Клафа в фильме „Проклятый Юнайтед“, просмотрел огромное количество видеоматериалов, что позволило ему практически один в один скопировать манеру речи Клафа и его акцент: „Это я, Брайан, фукин, Клоф“.

Легендарное противостояние Брайана Клафа и Дона Реви. Это битва романтичного футбола и циничного „все средства хороши“. Реви и его „Лидс“ для достижения цели не брезговали симуляциями, провокациями, помощью судей и договорными матчами. Наверно, именно поэтому Брайан Клаф продержался в йоркширском клубе всего сорок четыре дня. Не мог Робин Гуд управлять солдатами шерифа Ноттингема. Пока Дон Реви проваливался со сборной Англией, став худшим наставником в ее истории, Клаф собирал легендарную банду „Ноттингем Форест“. Кстати, когда Дон Реви перешел из „Лидса“ в сборную Англии, а Клафа еще не пригласили тренировать „павлинов“, наше герой так прокомментировал решение футбольной ассоциации о назначении Реви: „Я бы дважды подумал перед тем, как доверить ему сетку с мячами, а тут — сборная“.

Брайан Клаф считается в Англии „лучшим тренером, никогда не руководившим сборной Англией. Трижды, в 1977, 1982 и в 1992 году он фигурировал в кандидатах на пост главного тренером сборной, но федерация футбола Англии каждый раз игнорировала его и общественное мнение, которое требовало назначить Клафа. „Я уверен, что Футбольная Ассоциация не дала мне сборную, потому что опасалась, что я стану всем верховодить. Они оказались очень проницательными — именно так бы все и было! Ибо я не дал бы им и дня спокойной жизни“. Когда сборную возглавил Свен-Ёран Эрикссон, Клаф был один из немногих, кто поддержал первого иностранца на посту главного тренера сборной Англии, правда, сделал это в своей манере: „Наконец-то Англия избрала тренером человека, который говорит по-английски лучше игроков“.

Как настоящий ноттингемский Робин Гуд, он часто помогал деньгами различным футбольным школам, оплачивал карточные долги друзей и тренерского штаба, финансово поддерживал незнакомых людей. О его загулах и пьянстве ходят легенды. Вы можете приехать в Ноттингем, Дерби или Мидлсбро и вам сразу расскажут или покажут бар, в котором Клаф поил всю округу. Перед ответным матчем Кубка УЕФА с шотландским „Селтиком“ он привез „Ноттингем“ в бар и напоил команду до бесчувствия, сообщив бармену, что банкет за счет хозяина заведения, которым являлся…главный тренер „Селтика“. Надо заметить, что „лесники“, в итоге, выиграли этот матч. „Если бы Кубок чемпионов был для выпивки, мы бы постоянно его брали“.

Когда Брайана Клафа спросили, что ждет мировой футбол в будущем, он был необычайно точен в своем предсказании: „Через несколько лет менеджеры лишатся какой-либо власти. Мы станем лишними. Игроки будут обладать шкафами размером в дом, домами размером в замки и большим количеством автомобилей, чем „Формула-1“. Более того, у них будет столько денег, что большинство не сможет придумать, куда их потратить. Они заимеют агентов, парикмахеров и девах в коротких юбках“.

В своем последнем интервью, незадолго до смерти, он скажет: „Многие говорят, что футбол — это вопрос жизни и смерти. Это полная ерунда. Футбол гораздо важнее!“.

Таким был Брайан Говард Клаф -последний Робин Гуд мирового футбола.