Возле караоке-бара «Ухо & Медведь» возложили цветы

В Новосибирке возле возле караоке-бара «Ухо & Медведь», где несколько дней назад застрелили охранника, возложили цветы.

Корреспондент НГС. НОВОСТИ заметил гвоздики сегодня утром, 23 марта, там же была установлена свечка.

Представители караоке-бара пока не прокомментировали возложение цветов.

Охранника в караоке-баре застрелили в ночь на 21 марта. По информации источника НГС, инцидент произошёл примерно в 2 часа ночи. Охранник караоке-бара отказался пропустить внутрь одного из гостей, который не хотел снимать верхнюю одежду. Из-за этого разгорелся конфликт, и неизвестный мужчина выстрелил охраннику в висок, пострадавший погиб в больнице.