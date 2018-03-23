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Возле караоке-бара «Ухо & Медведь» возложили цветы
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Возле караоке-бара «Ухо & Медведь» возложили цветы 

ngs.ru 50 минут назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирке возле возле караоке-бара «Ухо & Медведь», где несколько дней назад застрелили охранника, возложили цветы.
Корреспондент НГС. НОВОСТИ заметил гвоздики сегодня утром, 23 марта, там же была установлена свечка.
Представители караоке-бара пока не прокомментировали возложение цветов.
Охранника в караоке-баре застрелили в ночь на 21 марта. По информации источника НГС, инцидент произошёл примерно в 2 часа ночи. Охранник караоке-бара отказался пропустить внутрь одного из гостей, который не хотел снимать верхнюю одежду. Из-за этого разгорелся конфликт, и неизвестный мужчина выстрелил охраннику в висок, пострадавший погиб в больнице.
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