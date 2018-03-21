Глава Минспорта Удмуртии выступит в новом сезоне Российской серии кольцевых гонок

Ижевск. Удмуртия. Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Наталья Гольцова выступит в новом сезоне Российской серии кольцевых гонок. Об этом сообщает пресс-службы школы гонщика «Goltsova Racing».

«Наталья Гольцова планирует принять участие в этом сезоне РСКГ, но не во всех этапах. Она традиционно поедет в классе «Национальный» под своим боевым номером 37, а на каком автомобиле вопрос еще не решен», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что после назначения на пост министра, Наталья Гольцова не может уделять автогонкам достаточного количества времени.