Глава Минспорта Удмуртии выступит в новом сезоне Российской серии кольцевых гонок 

Ижевск. Удмуртия. Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Наталья Гольцова выступит в новом сезоне Российской серии кольцевых гонок. Об этом сообщает пресс-службы школы гонщика «Goltsova Racing».
«Наталья Гольцова планирует принять участие в этом сезоне РСКГ, но не во всех этапах. Она традиционно поедет в классе «Национальный» под своим боевым номером 37, а на каком автомобиле вопрос еще не решен», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что после назначения на пост министра, Наталья Гольцова не может уделять автогонкам достаточного количества времени.
Новый сезон серии стартует в апреле. Команду «Goltsova Racing» будут представлять юные автогонщики: 15-летняя Вирсавия Гольцова и 16-летний Сергей Малов. Они планируют участвовать во всех пяти этапах класса «Национальный юниор».