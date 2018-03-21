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UMRU 2018
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UMRU 2018 

Overtime.life 6 часов назад
Фото: Overtime.life
Любой желающий может принять участие в открытом чемпионате Свердловской области по горному бегу UMRU 2018 (Ural Mountain Race Uktus), который пройдет в Уктусском лесопарке 30 апреля.
Настоящий горный бег в городской черте мегаполиса. Вас ждут самые, самые трейловые живописные трассы с разнообразным рельефом и покрытием.
Дистанции для любого уровня подготовки, один круг — 7 км, набор 250м.
7КМ (один круг)
21КМ (три круга)
42КМ (шесть кругов)
Организаторы PROBIKE
Регистрация открыта, при ранней регистрации стоимость ниже.
Расписание:
10:00 — старт Чемпионата Урала по Горному Бегу (ВК)
12:00 — закрытие дистанции ВК  12:00 — выпуск на дистанцию 42 кмТрейлраннинг
12:20 — награждение горного бега
13:00 — выпуск на дистанцию 21КМ
13:30 — выпуск на дистанцию 7КМ  15:30 — награждение 21КМ и 7КМ  16:00 — закрытие дистанции 21 и 7КМ  17:00 — награждение дистанции 42КМ
18:30 — закрытие дистанции 42 км.
Правила соревнований
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Зимняя, 27, ГЛК Уктус
Центр карты:
56.77428806793725,60.645821500000025
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.774288,60.645822
Дата:
понедельник, апреля 30, 2018
Стоимость:
от 200 до 1000 рублей
Ссылка на регистрацию:
http://www.probike.info/events/run/urban_trail/umru/ural-mountain-race-uktus-2018#1512065783030-21da9067-147a
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