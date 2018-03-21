UMRU 2018

Любой желающий может принять участие в открытом чемпионате Свердловской области по горному бегу UMRU 2018 (Ural Mountain Race Uktus), который пройдет в Уктусском лесопарке 30 апреля.

Настоящий горный бег в городской черте мегаполиса. Вас ждут самые, самые трейловые живописные трассы с разнообразным рельефом и покрытием.

Дистанции для любого уровня подготовки, один круг — 7 км, набор 250м.

7КМ (один круг)

21КМ (три круга)

42КМ (шесть кругов)

Организаторы PROBIKE

Регистрация открыта, при ранней регистрации стоимость ниже.

Расписание:

10:00 — старт Чемпионата Урала по Горному Бегу (ВК)

12:00 — закрытие дистанции ВК 12:00 — выпуск на дистанцию 42 кмТрейлраннинг

12:20 — награждение горного бега

13:00 — выпуск на дистанцию 21КМ

13:30 — выпуск на дистанцию 7КМ 15:30 — награждение 21КМ и 7КМ 16:00 — закрытие дистанции 21 и 7КМ 17:00 — награждение дистанции 42КМ

18:30 — закрытие дистанции 42 км.

Правила соревнований

Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

ул. Зимняя, 27, ГЛК Уктус

Центр карты:

56.77428806793725,60.645821500000025

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.774288,60.645822

Дата:

понедельник, апреля 30, 2018

Стоимость:

от 200 до 1000 рублей

Ссылка на регистрацию:

http://www.probike.info/events/run/urban_trail/umru/ural-mountain-race-uktus-2018#1512065783030-21da9067-147a

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