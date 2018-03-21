Facebook заблокировала картину Делакруа за голую грудь

Французский режиссер Жоселин Фиорина опубликовал в фейсбуке объявление о своем новом спектакле и добавил к посту картину Эжена Делакруа 1830 года «Свобода, ведущая народ» (также известную как «Свобода на баррикадах»). Через 15 минут запись была удалена, а Фиорина получил сообщение с объяснением, что блокировка вызвана изображением обнаженной женщины.

Источник: The Straits Times

Фиорина рассказал о блокировке на своей странице, показал скриншоты переписки с поддержкой соцсети и повторно опубликовал картину Делакруа, закрыв грудь героини надписью «Запрещено фейсбуком».

На запись обратили внимание блогеры и СМИ, и в конце концов администрация Facebook извинилась перед режиссером и разблокировала пост. Ранее Фиорина пытался использовать картину для рекламы спектакля в соцсети, но ему это не удалось.

«Конечно же, это полотно имеет полное право на публикацию в фейсбуке. Мы немедленно сообщили пользователю, что его спонсорская публикация с этого момента одобрена. Чтобы оградить пользователей от запрещенного контента, нам приходится просматривать миллионы записей, и порой случаются ошибки».

Представительница Facebook во Франции Элоди Ларси

Это далеко не первое классическое произведение искусства, которое в фейсбуке заблокировали за изображение обнаженного тела. Цензуре подверглись картина «Происхождение мира» Густава Курбе, полотно Рубенса, статуэтка Венеры Виллендорфской, а также видео с произведениями живописи XV–XIX веков.

Фрагмент картины «Свобода, ведущая народ» в 1979 году появился на банкноте в сто франков, которая печаталась до 1995 года и обменивалась на евро до конца января 2009 года. В серию «Известные художники и композиторы», кроме нее, входили купюры с портретами Берлиоза, Дебюсси, Кантена де Латура, Монтескье и Паскаля.