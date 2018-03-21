Вновь в четверке лучших: зауральские хоккеисты обыграли ангарского «Ермака»

Вчера, 20 марта, хоккейный клуб «Зауралье» принял на своей ледовой арене гостей из Ангарска. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Альберт Логинов: «Спасибо за бескомпромиссную борьбу»

После игры исполняющий обязанности главного тренера «Зауралья» Альберт Логинов поблагодарил своих спортсменов и соперников за игру, а болельщиков — за поддержку.

— Хочется сказать большое спасибо команде «Ермак» за хорошую серию и бескомпромиссную борьбу. Еще раз скажу, что грязи не было, были стычки, но это всё хоккейное. Спасибо большое команде, болельщикам за поддержку. Сегодня был аншлаг, люди буквально стояли. Немного отдохнем и будем готовиться к следующему сопернику, — заявил Логинов.

Автор одного из забитых голов — Артур Болтанов — прокомментировал жесткую игру соперников в конце встречи, отметив, что желания ответить на грубость у команды не возникло:

— У нас было задание терпеть до последней секунды и играть в свою игру, что мы с успехом и сделали, — объяснил хоккеист.

Победа в домашнем матче вывела зауральцев в четверку лучших команд лиги. Соперник курганцев в следующей стадии Кубка Петрова еще не определен, но уже понятно, что серия начнется на выезде 29 и 30 марта.