Более 2 тыс. человек приняли участие в московской гонке ГТО

Более 2 тыс. человек приняли участие в московской гонке «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

«С каждым разом количество участников и желающих растет, в реальности на 1,5 тыс. человек у нас 1,6 тыс. квот. Мы получили порядка 2,3 тыс. заявок, и это говорит о том, что проект набирает популярность. Очень понравилось, что несмотря на морозы, достаточно суровую погоду, все кто заявлялся — прибыли и приняли участие (в гонке «ГТО», — прим. Агентства «Москва» )», — сказал К. Щитов

Он отметил, что эта гонка, прошедшая 17 марта 2018 г. в парке культуры и отдыха «Сокольники» стала одной из самой массовых. В ней приняли участие 63 вуза и более 210 команд попробовали свои силы на шестикилометровой трассе с 24 препятствиями.

«Этой гонкой мы открыли серию мероприятий, посвященную ВФСК (Всероссийскому культурно-спортивному комплексу, — прим. Агентства «Москва») ГТО, следующая гонка состоится 29 апреля в Санкт-Петербурге», — добавил К. Щитов.

Гонка ГТО — это состязание среди команд и индивидуальных участников, соревнующихся в прохождении трассы с препятствиями, пролегающей по пересеченной местности.

Ранее сообщалось, что московская гонка «Готов к труду и обороне» (ГТО) пройдет 17 марта 2018 г. в парке культуры и отдыха «Сокольники».