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Валерий Грачев стал главным тренером клуба по хоккею с мячом «Зоркий»
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Валерий Грачев стал главным тренером клуба по хоккею с мячом «Зоркий» 

ТАСС 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
ТАСС, 21 марта. Красногорский клуб «Зоркий», выступающий в чемпионате России по хоккею с мячом, возглавил Валерий Грачев. Об этом сообщает пресс-служба «Зоркого».
Помощником Грачева станет Александр Епифанов. Сроки соглашений со специалистами не сообщаются.
Руководство клуба на встрече с тренерами и игроками «Зоркого» поблагодарило команду за прошедший сезон. Также заместитель главы администрации округа Красногорск по инвестиционному развитию и связям с общественностью Ростислав Мурзагулов выразил благодарность за проделанную работу главному тренеру Андрею Рушкину. Клуб не стал продлевать контракт с Рушкиным на следующий сезон.
На предстоящий сезон руководство ставит перед новым тренерским штабом задачу вывести «Зоркий» в плей-офф чемпионата России. В текущем сезоне «Зоркий» занял 11-е место и не сумел выйти в плей-офф турнира.
Грачев является четырехкратным чемпионом мира в составе сборных СССР и России, он также четыре раза завоевывал серебро мировых первенств. Грачев выступал за «Зоркий» (1982-1984, 1991-1993), в составе которого стал чемпионом России. Специалист уже работал в «Зорком» в качестве главного тренера (2003-2005) и в качестве играющего тренера (2006-2008).
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