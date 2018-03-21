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Дзюба: Карпин обещал закатать меня как футболиста
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Дзюба: Карпин обещал закатать меня как футболиста 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба рассказал, что во времена выступлений за московский "Спартак" нынешний главный тренер «Ростова» в то время возглавлявший москвичей Валерий Карпин обещал закатать его как футболиста. Слова спортсмена приводит официальный сайт телеканала «Матч ТВ».
"Самое главное, как он поступил в одном эпизоде — обещал закатать меня как футболиста, сделать все, чтобы я закончил, мою карьеру погубить. Я, в принципе, ему благодарен. Мне пришлось уйти из тепличных условий, из Москвы, из дома — уехать в Томск. И сформироваться как мужчина, как футболист", — сказал Дзюба.
Он отметил, что те слова Карпита мотивировали и разозлили.
"Чтобы я закончил с футболом — он все сделал для этого. А я сказал: «Посмотрим». Он хотел погубить мою карьеру, но я просто так не сдался и не сдамся", — добавил Дзюба.
Ранее Дзюба рассказал, что сейчас Карпина для него не существует.
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