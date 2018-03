Дизайнерский ремонт: американский миллиардер изменил «Формулу-1» 

Новым управленцам достался зарегулированный чемпионат с множеством внутренних противоречий и отсталыми технологиями распространения контента. За год топ-менеджеры провели огромную работу, чтобы перенести «Формулу-1» из семидесятых в современность.

Легальные интернет-трансляции

Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун долго сопротивлялся цифровизации. До 2016 года чемпионат не был представлен в социальных сетях, а официальный сайт разговаривал с аудиторией всего на одном языке — английском. Даже аккредитация журналистов на Гран-при шла по принципу «сначала газеты и ТВ, а интернет обойдется». Неудивительно, что в плане цифрового присутствия «Формула-1» заметно уступала другим спортивным дисциплинам.

Сейчас у «Ф-1» есть современный сайт и активная страница в Facebook, а в 2018 году болельщики, наконец, смогут легально смотреть этапы Гран-при в интернете. Раньше это было возможно только на платформах вещателей, купивших права на трансляции: телекомпании, как правило, предпочитали телеэфир, а онлайн-показ, если и был, то исключительно локальный. Например, интернет-трансляции BBC были доступны исключительно в Великобритании. С таким подходом без возможности легально смотреть «Ф-1» оставались крупные страны, в которых не нашлось собственного телевещателя — например, Украина или Ангола.

В 2018 году Liberty Media запустила собственный стриминговый сервис, в котором доступны прямые трансляции всех этапов «Формулы-1», включая квалификации и тренировки, а также эфиры гонок поддержки — «Формулы-2» и GP3. По цене от $8 до $12 в месяц фанаты смогут не только следить за прямыми эфирами, но и получат доступ к архиву всех гонок «Ф-1» с 1982 года. Кроме того, у подписчиков будет возможность самостоятельно управлять трансляцией: к примеру, переключаться с одной камеры на другую, слушать радиопереговоры пилотов и следить за отрывами в реальном времени.

Из-за долгосрочных контрактов, которые заключил с телевещателями по всему миру еще Берни Экклстоун, стриминговый сервис будет работать не везде. Сейчас в списке 59 стран, и среди них нет России. В РФ все права на трансляции принадлежат каналу «Матч ТВ», который показывает гонки и на ТВ, и в интернете бесплатно (но с рекламой). В дальнейшем Liberty сможет прописывать в соглашениях с телекомпаниями доступ к собственному стримингу «Ф-1» во всех регионах. Это должно открыть новые возможности для просмотра гонок из любой точки мира, а также позволит чемпионату зарабатывать деньги напрямую от болельщиков. Взамен зрители получат по-настоящему современные трансляции без рекламных пауз. До этого преданные болельщики часто смотрели «Формулу» на пиратских ресурсах — просто потому, что у них не было легальной альтернативы.

Новый дизайн и логотип

Визуальный облик «Формулы-1» ругали все, кому не лень. Мелкая и плохо читаемая графика трансляций, невнятный логотип и полное отсутствие дизайн-кода не позволяло отличить телекартинку «Ф-1» от других чемпионатов. Отчасти поэтому новые менеджеры начали перемены с гайдлайна. Новый логотип «Формулы-1» представили в ноябре 2017 года, и это действительно современное решение. Тогда же у трансляций поменялась заставка, а графическое оформление стало более стильным и информативным.

Следующий этап — музыкальная тема чемпионата. Американские менеджеры «Формулы-1» решили взять пример с других видов спорта: мелодию для чемпионата заказали Брайану Тайлеру , автору саундтрека к «Форсажу», «Мумии» и компьютерной игре Need For Speed: The Run. В активе Тайлера также заставка к матчам НФЛ — самому популярному спортивному турниру в США.