Пермскому спортклубу грозит штраф в 300 тысяч рублей за проведение полумарафона

Клуб любителей бега «Вита» может получить крупный штраф за проведение полумарафона в Балатовском парке. Во время мероприятия полиция нашла нарушения требований безопасности и составила протокол об административном правонарушении.

Зимний полумарафон «Февральские метели» состоялся в Балатовском парке 4 февраля. В этот день в нем собрались более сотни любителей бега со всего города, которые пробежали дистанции 1, 10 и 21 километр. После мероприятия отдел полиции по Индустриальному району составил в отношении организаторов забегов протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».

В протоколе полицейские указали, что клуб бега «Вита» при проведении полумарафона не обеспечил место для сотрудников МВД ФСБ , не установил металодетектор и прибор для обнаружения взрывчатки, не оборудовал зону осмотра зрителей и автомобилей, а также не предусмотрел ограждение места проведения соревнований.

В клубе бега «Вита» 59.ru пояснили, что полиция озвучила соответствующие требования за два дня до соревнований.

— Обычно при проведении соревнований мы подавали уведомление в городской спорткомитет, — объяснил 59.ru председатель клуба Андрей Силин . — В этот раз полумарафон включили в календарь краевого Минспорта и как оказалось, мы попали под действие федерального закона. За два дня до забегов нас вызвали в полицию и предложили два пути: вы можете отказаться от проведения марафона или мы обратимся в суд. Отказаться от соревнований в такой срок мы уже не смогли и решили провести забеги.

По словам Андрея Силина, штраф за нарушение статьи административного кодекса составляет от 100 до 300 тысяч рублей. Из-за небольшого финансирования возможность предусмотреть столь сложные системы безопасности у клуба нет. При этом 95% участников клуба — пенсионеры, оплачивающие взносы за счет своих пенсий. Рассмотрение дела в суде Индустриального района должно состояться 28 марта.

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