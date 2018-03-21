Появилось видео с дикой рысью, которую встретили туристы в Алтайском крае

Появилось видео с рысью, которую встретил руководитель курьинского туристического клуба «Юный скаут» Александр Митрофанов во время трехдневного похода в Алтайском крае.

Он отправился в поход вместе с группой школьников из села Курья в праздничные дни — с 8 по 11 марта. Назначив старшим в группе опытного «скаута», Александр ушел вперед искать место для ночлега. Хищную кошку он увидел на опушке леса. Рысь не испугалась человека и даже попыталась подойти к нему поближе.

Вот только такая встреча не радовала Александра, тем более что недалеко были школьники. Он пытался ее напугать — кричал, размахивал походным топориком. В итоге рысь убежала, а у руководителя похода остались на память о встрече снимки и видео.