Ещё
Появилось видео с дикой рысью, которую встретили туристы в Алтайском крае
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появилось видео с дикой рысью, которую встретили туристы в Алтайском крае 

АиФ — Алтай 5 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Появилось видео с рысью, которую встретил руководитель курьинского туристического клуба «Юный скаут» Александр Митрофанов во время трехдневного похода в Алтайском крае.
Он отправился в поход вместе с группой школьников из села Курья в праздничные дни — с 8 по 11 марта. Назначив старшим в группе опытного «скаута», Александр ушел вперед искать место для ночлега. Хищную кошку он увидел на опушке леса. Рысь не испугалась человека и даже попыталась подойти к нему поближе.
Вот только такая встреча не радовала Александра, тем более что недалеко были школьники. Он пытался ее напугать — кричал, размахивал походным топориком. В итоге рысь убежала, а у руководителя похода остались на память о встрече снимки и видео.
АиФ — Алтай: последние новости
Последние станут первыми. Хоккеисты «Алтая» вышли в плей-офф первенства ВХЛ Депутаты Госдумы от Алтайского края стали более активными в прессе Барнаульские «моржи» проведут суточный заплыв в ледяной воде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитовой отказали в новых рекордах53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой84
Названы самые высокооплачиваемые футболисты России19
Журова отреагировала на бойкот ЧМ-20185
WADA назвало два последних условия для России20
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение