«Локомотив-Кубань» — в шаге от финала баскетбольного Кубка Европы

В первом матче полуфинальной серии Кубка Европы "Локомотив-Кубань" уверенно переиграл на своей площадке итальянскую «Реджо Эмилию».

Не самое удачное начало встречи (0:5) не смутило краснодарцев. Хозяева не только быстро догнали соперника, но еще по ходу первой четверти добились двузначного перевеса — 19:9 за две минуты до перерыва. Правда, легко достигнув столь заметного преимущества, «Локомотив-Кубань» взял паузу, чем не преминул воспользоваться соперник. В первой половине второго периода «Реджо Эмилия» дважды сравнивала счет. В последний раз это произошло на 15-й минуте (23:23).

А вот во второй половине четверти превосходство хозяев стало неоспоримым. Этот отрезок, продолжавшийся чуть более 5 минут, «Локо» выиграл с четырехкратным перевесом — 20:5! Хозяева набрали 9 последних очков и эффектно завершили первую половину. На последнюю атаку у краснодарцев оставалось 1,1 секунды, которых вполне хватило Крису Бэббу , чтобы получить мяч и поразить кольцо из-за трехочковой дуги — 43:28.

После большого перерыва итальянский клуб так и не смог организовать погоню — максимум несколько раз сократить отставание до "-12". А тревожно стало разве что в середине третьего периода, когда после счета 54:36 в течение трех атак подряд «Реджо Эмилия» быстро набрала 6 очков кряду. Но этот порыв гостей тут же дальним попаданием «остудил» Павел Антипов

Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. Полуфинал. Первый матч

"Локомотив-Кубань" (Россия) — «Реджо Эмилия» (Италия) — 82:65.

Второй матч серии до двух побед состоится 23 марта в Италии. В случае победы «Локомотив-Кубань» досрочно обеспечит себе место в финале турнира.