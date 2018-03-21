Роберто Манчини: На данный момент чемпионат России еще не на высшем уровне

— Когда вы сами играли, вас называли сложным футболистом. На мой взгляд, вы были игроком с характером. Какие у вас сейчас отношения с командой?

— Мои отношения с командой хорошие. Я всегда стараюсь быть искренним и говорю то, что думаю. Мне не нравится избегать критики, когда на нее есть причина, даже если я говорю с выдающимися игроками. И возможно, в этом мое преимущество, потому что я могу понять такие ситуации. И я всегда стараюсь быть самим собой и стараюсь, как я уже говорил, всегда быть очень честным с игроками.

— После работы в Италии, Англии и Турции вы находитесь совсем в другой части света, прекрасном и удивительном месте. А с точки зрения футбола Россия — что за страна?

— Россия — это огромная страна. Мы это видим, когда путешествуем по ней. Санкт-Петербург очень красивый город. Чемпионат, думаю, должен еще расти и развиваться. Он, конечно, очень сильно улучшился, и я надеюсь, что тот факт, что здесь пройдет чемпионат мира и для него построены новые и хорошие стадионы, поможет чемпионату России развиваться еще быстрее, — приводит слова Манчини Sky Sports. — Ведь есть много молодых и талантливых игроков, которые могут улучшить свой уровень. На данный момент чемпионат России еще не на высшем уровне.

— Учитывая сказанное вами, помимо работы с командой что лично вы можете сделать или делаете для развития чемпионата?

— Я приехал сюда семь-восемь месяцев назад в тот момент, когда в команде происходила смена поколений. Команда потеряла практически всех великих чемпионов, которые за прошедшие годы приводили команду к большим успехам. В этом году мы старались построить нечто новое, мы купили несколько молодых игроков, поэтому год получается довольно сложным. Это непросто. Но я думаю, что мы на правильном пути и команда может стать сильной в будущем.