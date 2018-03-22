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На Среднем Урале сделали первые шаги для комфортной медицины
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На Среднем Урале сделали первые шаги для комфортной медицины 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Уральский государственный медицинский университет пополнится 50 абитуриентами в дополнение к основному потоку. Дополнительный «губернаторский прием» — первая целевая программа в Свердловской области для увеличения медперсонала в сельских поликлиниках, сообщает в четверг, 22 марта, «АиФ-Урал».
Сегодня этот вопрос был обсужден на совещании с участием министра здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым. Дополнительный прием подразумевает под собой распределение выпускников вуза по учреждениям уральского региона. В первую очередь, сегодня в дополнительном медперсонале нуждаются сельские, районные и городские больницы. Всего потребность в специалистах составляет 975 человек.
Уместно сказать, что дополнительный «губернаторский прием» — это первый шаг в реализации губернаторской программы «Пятилетка развития». Среди прочих привилегий врачам предоставят возможность приобретать жилье по месту их новой работы. Об этом заявлял и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на итоговой пресс-конференции в феврале этого года. «Мы строим фельдшерско-акушерские пункты, чтобы обеспечить самые малые города, нужно туда привезти специалистов. Как их там закрепить. Мы, действительно, обсуждаем с коллегами различные формы. И задачи нового министра здравоохранения — развитие первичного звена, маршрутизация, работы без сбоев трехуровневой системы: первичной, межмуниципальной и региональной систем», — отметил тогда глава региона.
По словам Евгения Куйвашева, сегодня, чтобы наладить эту работу нужно малые и средние города Свердловской область наполнить специалистами.
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