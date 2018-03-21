Шахматисты из Войковского отличились на городском турнире

В Москве с 5 марта проходили городские состязания по шахматам среди юношей в рамках XII Спартакиады обучающихся средних образовательных организаций Департамента образования. Участие в них приняли, в том числе, игроки из Войковского — ученики Политехнического колледжа имени Годовикова.

— Наши ребята, участвующие в этих соревнованиях успешно выступили: они заняли первое место в конференции «Север», а в финальной части соревнований шахматисты стали обладателями бронзы, — уточнил представитель колледжа.