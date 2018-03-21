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ФИФА уверена, что поля на стадионах ЧМ-2018 будут наивысшего качества
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ФИФА уверена, что поля на стадионах ЧМ-2018 будут наивысшего качества 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
САМАРА, 21 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) не сомневается, что Россия сможет подготовить к чемпионату мира 2018 года поля на стадионах наивысшего качества. Об этом журналистам сообщил директор департамента по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колин Смит.
После зимней паузы в чемпионате России многие клубы стали жаловаться на качества футбольных полей, в том числе критике подвергся газон на «Казань-Арене», которая будет принимать игры мирового первенства. Финальный этап седьмого инспекционного визита ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» на стадионы чемпионата мира стартовал во вторник на «Екатеринбург-Арене», в среду инспекция посетила стадион «Самара-Арена». Делегации еще предстоит посетить четыре стадиона — в Саранске, Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде.
"Я не думаю, что холода в России — это нечто новое. Конечно, есть свой опыт строительства, проектирования, использования и обслуживания футбольных полей в России в связи с климатом, но мы к нему добавляем свои соображения и свой технический опыт. Главным местом сосредоточения является поле, это место контактной игры футболистов, которые приезжают в лучшей форме и пытаются показать лучшие результаты. Мы в тесном сотрудничестве с местными администрациями и оргкомитетом, поэтому уверены, что сможем предоставить наивысшее качество полей", — сказал Смит.
Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах с 14 июня по 15 июля.
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