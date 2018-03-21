Врач сборной России: игроки проверены на допинг настолько, что дальше некуда 

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о прохождении процедуры допинг-контроля 10 игроками команды. «Часть команды была разбужена в 6:30 утра стуками в дверь. Это был инспектор допинг-контроля, он был один. 10 футболистов забрали на допинг-контроль крови и мочи. Учитывая, что инспектор был только один, процедура затянулась более чем на пять часов. Обычно их приезжает двое-трое и всё проходит гораздо быстрее. Тренировку задержали на полтора часа. Сильно ли повлияло это на сегодняшнее расписание? Сборная — такой же организм, как любая другая организация. Конечно повлияло. Придётся отменить какие-то процедуры: восстановительные, лечебные и другие.
С сентября прошлого года футболисты, играющие в РФПЛ, сдали около 500 проб. Сегодня к ним добавилось ещё 20. Все эти футболисты входят в расширенный список сборной, так что все они уже сдавали по 10-12 проб. Они проверены настолько, что дальше некуда. Кто конкретно сегодня сдавал? Можно назвать любого из сборной России. Они тестируются на одинаковых условиях, не надо искать подводные камни.
Проблема задержки тестирования чисто организационная со стороны инспектора допинг-контроля. Вопрос о том, кто направил его к нам в количестве всего одной штуки, риторический. Гранат должен приехать с минуты на минуту. Сборная проведёт тренировку без Кудряшова и Габулова, которые не успели сдать анализы. Инспектор отказал нам в том, чтобы шапероны сопроводили наших игроков на тренировку, хотя обычно так делается. Они будут тренироваться в Новогорске в условиях нашей базы», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.