Врач сборной России: игроки проверены на допинг настолько, что дальше некуда

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о прохождении процедуры допинг-контроля 10 игроками команды. «Часть команды была разбужена в 6:30 утра стуками в дверь. Это был инспектор допинг-контроля, он был один. 10 футболистов забрали на допинг-контроль крови и мочи. Учитывая, что инспектор был только один, процедура затянулась более чем на пять часов. Обычно их приезжает двое-трое и всё проходит гораздо быстрее. Тренировку задержали на полтора часа. Сильно ли повлияло это на сегодняшнее расписание? Сборная — такой же организм, как любая другая организация. Конечно повлияло. Придётся отменить какие-то процедуры: восстановительные, лечебные и другие.

С сентября прошлого года футболисты, играющие в РФПЛ, сдали около 500 проб. Сегодня к ним добавилось ещё 20. Все эти футболисты входят в расширенный список сборной, так что все они уже сдавали по 10-12 проб. Они проверены настолько, что дальше некуда. Кто конкретно сегодня сдавал? Можно назвать любого из сборной России. Они тестируются на одинаковых условиях, не надо искать подводные камни.