«Ростелеком» стал вторым российским спонсором ЧМ-2018

Российская компания «Ростелеком» заключила с ФИФА спонсорский контракт на Чемпионат мира по футболу-2018, сообщает ФИФА.

«Компания «Ростелеком», один из лидеров в сфере предоставления услуг связи на российском рынке, стала сегодня Региональным Спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Европе», — сообщает пресс-служба ФИФА.

Финансовая сторона сделки не раскрывается.