«Ростелеком» стал вторым российским спонсором ЧМ-2018 

Российская компания «Ростелеком» заключила с ФИФА спонсорский контракт на Чемпионат мира по футболу-2018, сообщает ФИФА.
«Компания «Ростелеком», один из лидеров в сфере предоставления услуг связи на российском рынке, стала сегодня Региональным Спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Европе», — сообщает пресс-служба ФИФА.
Финансовая сторона сделки не раскрывается.
Спонсоры ФИФА делятся на три категории: партнеры ФИФА, спонсоры ЧМ, а также региональные спонсоры ЧМ. Партнерами ФИФА являются Adidas, Coca-Cola, Wanda, «Газпром», Hyundai, Visa, спонсорами ЧМ выступают Budweiser, McDonald’s, а также китайские Hisense, Vivo и Mengnu. ервым региональным спонсором ЧМ стал российский Альфа-банк в 2016 году.