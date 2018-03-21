Запущен второй тур фотоконкурса «Народный корреспондент» на сайте газеты «Южные горизонты»

В конкурсе могут принять участие все желающие, для этого необходимо выложить фотографию, сделанную в Южном округе Москвы, в одну из своих соцсетей с хештегом #УдивительныйЮГ.

Авторы самых интересных и необычных снимков получат призы от редакции газеты «Южные горизонты».

Отметим, что первый тур конкурса фотографий «Народный корреспондент» был запущен 1 февраля и завершился на прошлой неделе. Победительницей фотоконкурса стала Елизавета Сидоренкова, которая выложила в свой Instagram снимок с изображением набережной Москвы-реки в Нагатинском затоне.

Фото: «Южные горизонты»