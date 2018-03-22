ЦСКА — «Йокерит». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

Встреча пройдет в Ледовом дворце ЦСКА в Москве и начнется в 19:30 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, счет в серии после четырех игр 3-1 в пользу армейцев.