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ЦСКА — «Йокерит». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
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ЦСКА — «Йокерит». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
Советский спорт
2 часа назад
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Встреча пройдет в Ледовом дворце ЦСКА в Москве и начнется в 19:30 по местному времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, счет в серии после четырех игр 3-1 в пользу армейцев.
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